त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का करें चयन

अपनी त्वचा के प्रकार को पहचानना सबसे पहला कदम है। आपकी त्वचा तैलीय, सूखी, मिश्रित या संवेदनशील हो सकती है।

हर प्रकार की त्वचा के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं। उदाहरण के लिए तैलीय त्वचा वालों को तेल रहित मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए, जबकि सूखी त्वचा वालों को नमी देने वाली क्रीम की जरूरत होती है।

मिश्रित त्वचा वालों के लिए संतुलित प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे होते हैं और संवेदनशील त्वचा वालों को हल्के प्रोडक्ट्स चुनने चाहिए।