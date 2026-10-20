खराब मुद्रा सुधारने वाली एक्सरसाइज

खराब मुद्रा को सुधारने में मदद कर सकती हैं ये 5 एक्सरसाइज, रूटीन में करें शामिल

लेखन सयाली 12:27 pm Oct 20, 202612:27 pm

क्या है खबर?

खराब मुद्रा एक आम समस्या है, खासकर उन लोगों में, जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करते हैं। इससे न केवल शरीर में दर्द होता है, बल्कि यह हमारी सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालती है। कुछ सरल एक्सरसाइज को नियमित रूप से करके हम अपनी मुद्रा को सुधार सकते हैं और शरीर में लचीलापन ला सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, जो इस काम में मदद कर सकती हैं।