खराब मुद्रा को सुधारने में मदद कर सकती हैं ये 5 एक्सरसाइज, रूटीन में करें शामिल
क्या है खबर?
खराब मुद्रा एक आम समस्या है, खासकर उन लोगों में, जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करते हैं। इससे न केवल शरीर में दर्द होता है, बल्कि यह हमारी सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालती है। कुछ सरल एक्सरसाइज को नियमित रूप से करके हम अपनी मुद्रा को सुधार सकते हैं और शरीर में लचीलापन ला सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, जो इस काम में मदद कर सकती हैं।
#1
दीवार के सहारे खड़े होकर पंजों को ऊपर-नीचे करें
यह एक्सरसाइज आपके पैरों और पीठ के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए दीवार के सहारे सीधे खड़े हो जाएं और अपने पंजों को धीरे-धीरे ऊपर-नीचे करें।
इससे आपकी पिंडलियों में खिंचाव आएगा और वे मजबूत होंगी। इसे रोजाना 10-15 बार करें।
इस एक्सरसाइज को करने से आपकी मुद्रा बेहतर होगी और शरीर में लचीलापन आएगा। इसे नियमित रूप से करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ और ताजगी भरा महसूस करेंगे।
#2
कंधों को घुमाएं
कंधों को घुमाना एक सरल लेकिन असरदार एक्सरसाइज है, जो आपके कंधों और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करती है। इसके लिए अपने दोनों हाथों को सीधा करके घुमाएं, जैसे कि आप गोलाकार बना रहे हों।
इसे घड़ी की दिशा में और उल्टी दिशा में, दोनों तरह से करें। इसे रोजाना 10-15 बार करने से आपकी मुद्रा बेहतर होगी और शरीर में लचीलापन आएगा।
आप इसे ऑफिस में बैठे-बैठे भी कर सकते हैं।
#3
पीठ के बल लेटकर पैरों को उठाएं
पीठ के बल लेटकर पैरों को उठाना एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपकी पीठ और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करती है। इसके लिए जमीन पर पीठ के बल लेटकर अपने दोनों पैरों को सीधे ऊपर उठाएं और फिर नीचे लाएं।
इसे रोजाना 10-15 बार करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी मुद्रा बेहतर होगी और शरीर में लचीलापन आएगा।
इसे नियमित रूप से करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ और ताजगी भरा महसूस करेंगे।
#4
गर्दन को घुमाएं
गर्दन को घुमाना एक सरल, लेकिन बहुत असरदार एक्सरसाइज है, जो गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करती है। इसके लिए अपने सिर को धीरे-धीरे घुमाएं, जैसे कि आप गोलाकार बना रहे हों।
इसे घड़ी की दिशा में और उल्टी दिशा में, दोनों तरह से करें। इसे रोजाना 10-15 बार करने से आपकी मुद्रा बेहतर होगी और शरीर में लचीलापन आएगा।
इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आप स्वस्थ और ताजगी भरा महसूस करेंगे।
#5
कमर को मोड़ें
कमर को मोड़ना एक बढ़िया एक्सरसाइज है, जो आपकी कमर और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है। इसके लिए जमीन पर बैठकर अपनी दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाएं।
अब अपने दाएं तरफ मुड़ें और अपने बाएं हाथ को अपने दाएं पैर पर रखें। दाएं हाथ को जमीन पर रखें।
इससे आपकी कमर में खिंचाव आएगा और वह मजबूत होगी। इसे नियमित रूप से करने से आपकी मुद्रा बेहतर होगी और शरीर में लचीलापन आएगा।