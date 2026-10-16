एक्यूपंक्चर पॉइंट्स तकनीक सीखते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसानदायक
क्या है खबर?
एक्यूपंक्चर एक प्राचीन चीनी चिकित्सा तरीका है, जिसमें शरीर के खास बिंदुओं पर सुइयां चुभोकर ऊर्जा संतुलित की जाती है। यह तरीका न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि, जब नए लोग एक्यूपंक्चर सीखते हैं तो वे कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें सही फायदा नहीं मिल पाता। आइए आज ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
गलत सुइयों का चयन करना
एक्यूपंक्चर की सफलता का एक बड़ा हिस्सा सही सुइयों के चयन पर निर्भर करता है। नए लोग अक्सर गलत सुइयों का चयन कर बैठते हैं, जिससे उन्हें सही परिणाम नहीं मिल पाते।
सुइयों का आकार, लंबाई और गुणवत्ता बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाली और सही प्रकार की सुइयों का ही उपयोग करें।
इसके अलावा सुइयों की सफाई और सुरक्षा का भी ध्यान रखें ताकि संक्रमण का खतरा न रहे।
#2
गलत बिंदुओं पर सुइयां लगाना
एक्यूपंक्चर में हर बिंदु का अपना एक खास महत्व होता है। नए लोग अक्सर गलत बिंदुओं पर ध्यान दे देते हैं या फिर कई सारे बिंदुओं को एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उन्हें सही फायदा नहीं मिलता। इसलिए पहले सही बिंदुओं की पहचान करें और उन्हीं पर सुइयां लगाएं।
इसके अलावा एक्यूपंक्चर करते समय शरीर के अन्य हिस्सों पर भी ध्यान दें ताकि ऊर्जा संतुलित रहे और आपको अधिकतम लाभ मिले।
#3
अत्यधिक दबाव डालना
कई बार नए लोग बिंदुओं पर ज्यादा दबाव डाल देते हैं, जिससे दर्द या चोट लगने का खतरा रहता है। एक्यूपंक्चर करते समय हल्का दबाव ही सही होता है ताकि शरीर की ऊर्जा सही तरीके से बह सके।
इसलिए सुइयां चुभाने या दबाने में सावधानी बरतें और केवल जरूरत के हिसाब से ही दबाव डालें। इससे न केवल आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे बल्कि दर्द या चोट लगने का खतरा भी कम होगा।
#4
अनियमित अभ्यास करना
एक्यूपंक्चर का नियमित अभ्यास बहुत जरूरी होता है ताकि इसके फायदे मिल सकें।
नए लोग अक्सर इसे अनियमित रूप से अपनाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ प्रभावित होता है।
नियमितता बनाए रखने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसे पालन करें। इससे न केवल आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित रहेगी बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी।
इसके अलावा समय-समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेते रहें ताकि आप सही दिशा में बढ़ सकें।
#5
सही जानकारी न होना
एक्यूपंक्चर सीखते समय सही जानकारी होना बहुत अहम है। नए लोग अक्सर गलत किताबें पढ़ लेते हैं या इंटरनेट से मिली अधूरी जानकारी पर भरोसा कर लेते हैं, जिससे उन्हें सही परिणाम नहीं मिल पाते।
हमेशा विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ें और इंटरनेट पर मिली अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें।
सही जानकारी से ही आप एक्यूपंक्चर के सही बिंदुओं को पहचान पाएंगे और इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे।