एक्यूपंक्चर पॉइंट्स तकनीक सीखते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसानदायक

एक्यूपंक्चर का नियमित अभ्यास बहुत जरूरी होता है ताकि इसके फायदे मिल सकें।

नए लोग अक्सर इसे अनियमित रूप से अपनाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ प्रभावित होता है।

नियमितता बनाए रखने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसे पालन करें। इससे न केवल आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित रहेगी बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी।

इसके अलावा समय-समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेते रहें ताकि आप सही दिशा में बढ़ सकें।