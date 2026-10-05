ऑक्सीडाइज्ड गहनों की चमक बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, हो जाएंगे पूरी तरह साफ

टूथपेस्ट का उपयोग करना एक आसान और असरदार तरीका हो सकता है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट लें और उसे हल्के हाथों से अपने गहनों पर रगड़ें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।

इससे आपके गहनों की गंदगी साफ हो जाएगी और उनकी चमक वापस आ जाएगी। टूथपेस्ट में मौजूद तत्व गंदगी को हटाते हैं और गहनों को फिर से चमकदार बना देते हैं।

यह तरीका न केवल सस्ता है, बल्कि हर किसी के लिए संभव भी है।