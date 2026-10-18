शांत दिमाग के लिए अपनाएं ये 5 सुनने की आदतें, मानसिक स्वास्थ्य होगा अच्छा

सवाल पूछना सुनने की प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाता है। जब आप सामने वाले से सवाल पूछते हैं, तो यह दिखाता है कि आप उसकी बातों में रुचि रखते हैं और उसे समझना चाहते हैं।

इससे बातचीत में गहराई आती है और गलतफहमियां कम होती हैं।

सवाल पूछने से आपको सामने वाले की सोच और नजरिए को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है, जिससे आपकी सोच में भी व्यापकता आती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।