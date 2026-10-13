हल्का जुकाम होने पर इन घरेलू नुस्खों को आजमाना हो सकता है फायदेमंद, जानिए कैसे
क्या है खबर?
ठंडे मौसम में होने वाला जुकाम आम है, लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो सकता है। हालांकि, अगर आपको हल्का जुकाम है तो आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर इससे जल्द राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके लिए कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं।
#1
गर्म पानी का करें सेवन
गर्म पानी का सेवन करने से गले में मौजूद बलगम को ढीला करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे गले को आराम भी मिल सकता है।
इसके अलावा गर्म पानी से गले की सूजन कम हो सकती है और सांस लेने में आसानी हो सकती है।
लाभ के लिए दिन में कम से कम 8-10 गिलास गर्म पानी का सेवन जरूर करें। यह तरीका आपके गले को राहत पहुंचाने में सहायक हो सकता है।
#2
अदरक की चाय का करें सेवन
अदरक की चाय कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो हल्के जुकाम के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके लिए एक कप पानी में थोड़ा कदूकस किया हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें एक चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को छानकर पी लें।
आप चाहें तो इस चाय में थोड़ी दालचीनी भी मिला सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है।
#3
भाप लें
हल्के जुकाम के लक्षणों को कम करने के लिए भाप लेना भी एक असरदार घरेलू उपाय है।
इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर उसका सेवन करने से बंद नाक खुलने लगती है और सांस लेने में आसानी होती है।
इसके अलावा गर्म पानी से शरीर का तापमान भी सही बना रहता है। यह घरेलू उपाय खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें खांसी और गले में खराश की समस्या है।
#4
लहसुन का करें सेवन
लहसुन में ऐसे गुण होते हैं, जो हल्के जुकाम के लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए एक गिलास गर्म दूध में 2-3 लहसुन की कली डालकर 5-10 मिनट तक इसे ढककर छोड़ दें। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर पी लें। आप चाहें तो लहसुन की कली को पीसकर गर्म पानी के साथ भी पी सकते हैं।
यह तरीका आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#5
तुलसी की चाय का करें सेवन
तुलसी की चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जो नाक के बंद होने की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
इसके लिए एक कप पानी में कुछ तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें, फिर इसमें एक चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को छानकर पी लें।
आप चाहें तो इस चाय में थोड़ी दालचीनी भी मिला सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है।