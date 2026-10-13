हल्का जुकाम होने पर इन घरेलू नुस्खों को आजमाना हो सकता है फायदेमंद, जानिए कैसे

गर्म पानी का सेवन करने से गले में मौजूद बलगम को ढीला करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे गले को आराम भी मिल सकता है।

इसके अलावा गर्म पानी से गले की सूजन कम हो सकती है और सांस लेने में आसानी हो सकती है।

लाभ के लिए दिन में कम से कम 8-10 गिलास गर्म पानी का सेवन जरूर करें। यह तरीका आपके गले को राहत पहुंचाने में सहायक हो सकता है।