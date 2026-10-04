चनिया चोली के साथ पहनें ये गहनें

नवरात्रि में डांडिया खेलने जाएं तो चनिया चोली के साथ इन 6 गहनों को करें स्टाइल

लेखन सयाली 11:12 am Oct 04, 202611:12 am

क्या है खबर?

नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नाइट बहुत खास होती हैं और इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक चनिया चोली पहनती हैं। चनिया चोली को और भी सुंदर दिखाने के लिए साथ में कई पारंपरिक गहने भी पहने जाते हैं। सही गहनों का चयन करने से आपका लुक और भी खास बन सकता है। आइए आज के फैशन टिप्स में आपको 6 ऐसे गहनों के बारे में बताते हैं, जो चनिया चोली के साथ अच्छे लगेंगे।