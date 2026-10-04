नवरात्रि में डांडिया खेलने जाएं तो चनिया चोली के साथ इन 6 गहनों को करें स्टाइल
क्या है खबर?
नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया नाइट बहुत खास होती हैं और इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक चनिया चोली पहनती हैं। चनिया चोली को और भी सुंदर दिखाने के लिए साथ में कई पारंपरिक गहने भी पहने जाते हैं। सही गहनों का चयन करने से आपका लुक और भी खास बन सकता है। आइए आज के फैशन टिप्स में आपको 6 ऐसे गहनों के बारे में बताते हैं, जो चनिया चोली के साथ अच्छे लगेंगे।
#1
झुमके
झुमके भारतीय महिलाओं के बीच बहुत पसंद किए जाते हैं। ये न केवल आपके चेहरे को सजाते हैं, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाते हैं।
चनिया चोली के साथ बड़े झुमके पहनने से आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। आप सोने, चांदी या फिर कुंदन के झुमके चुन सकती हैं, जो आपके चनिया चोली के रंगों से मेल खाते हों।
इससे आपका लुक निखरकर आएगा। इस दौरान ऑक्सीडाइज्ड झुमके सबसे अच्छे लगते हैं।
#2
कंगन
कंगन भारतीय महिलाओं के गहनों में खास स्थान रखते हैं। चनिया चोली के साथ बड़े और रंग-बिरंगे कंगन पहनना एक अच्छा विचार हो सकता है।
आप लकड़ी, प्लास्टिक या फिर धातु के बने ऑक्सीडाइज्ड कंगन चुन सकती हैं, जिनपर थोड़ी कढ़ाई की गई हो।
ये न केवल आपके हाथों को सजाते हैं, बल्कि गरबा और डांडिया नाइट में आपके लुक को भी खास बनाते हैं।
आप कंगन के साथ-साथ चूड़ियां भी सजा सकती हैं।
#3
नथ
नथ एक ऐसा गहना है, जो आपके चेहरे को खास बनाता है। अगर आप चनिया चोली पहन रही हैं तो नथ पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
यह आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकती है और आपको एक अलग ही लुक दे सकती है। आप सोने, चांदी या फिर कुंदन की नथ चुन सकती हैं, जो आपके चनिया चोली के रंगों से मेल खाती हो।
हालांकि, इस त्योहार के दौरान ऑक्सीडाइज्ड नथ पहनी जाती है।
#4
मांग टीका
मांग टीका आपके सिर को सजाने वाला एक खास गहना होता है। अगर आप अपने बालों को खुला छोड़ रही हैं तो मांग टीका जरूर लगाएं।
यह आपके पूरे लुक को एक अलग ही अंदाज देता है। आप चांदी या फिर कुंदन की मांग टीका चुन सकती हैं, जो आपके चनिया चोली के रंगों से मेल खाता हो।
इससे आपका लुक और भी खास और आकर्षक लगेगा। आप माथापट्टी वाला मांग टिका लगाकर भी सुंदर दिखेंगी।
#5
हार और अंगूठियां
हार और अंगूठियां महिलाओं की सजावट का अहम हिस्सा होती हैं। अगर आप अपनी उंगलियों पर अंगूठियां पहनती हैं तो वह आपके पूरे लुक को खास बनाती हैं।
आप सोने, चांदी या फिर कुंदन की अंगूठियां चुन सकती हैं। इसके अलावा हार हर लुक को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं।
आपको चनिया चोली के साथ एक लंबा हार और एक चोकर पहनना चाहिए, ताकि आपका लुक सादगी भरा और खास लगे।