नवरात्रि: डांडिया नाइट के लिए पुरुष चुन सकते हैं ये 5 पारंपरिक परिधान, दिखेंगे आकर्षक
क्या है खबर?
डांडिया नाइट नवरात्रि का एक अहम हिस्सा है, जहां लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर गरबा और डांडिया का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर पुरुषों के लिए पारंपरिक परिधान चुनना एक अच्छा विचार हो सकता है। पारंपरिक परिधानों में न केवल आप आकर्षक दिखेंगे, बल्कि आपको आराम भी मिलेगा। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पारंपरिक परिधान के बारे में बताते हैं, जो डांडिया नाइट में पुरुषों के पहनने के लिए उपयुक्त हैं।
#1
धोती-कुर्ता
धोती-कुर्ता एक पारंपरिक भारतीय परिधान है, जो डांडिया नाइट के लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। सफेद या हल्के रंग की धोती और कुर्ते का मेल बहुत आकर्षक लगता है।
इसमें आप आरामदायक महसूस करेंगे और यह नाचने में भी कोई बाधा नहीं डालेगा। इसके साथ एक सुंदर-सा शॉल या दुपट्टा जोड़कर आप अपने लुक को और भी खास बना सकते हैं।
इस तरह का परिधान न केवल पारंपरिक लगता है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखता है।
#2
बनारसी शर्ट और पैंट
अगर आप कुछ अलग और स्टाइलिश चाह रहे हैं तो बनारसी शर्ट और पैंट का मेल बेहतरीन रहेगा।
बनारसी कपड़े की शर्ट पर कढ़ाई या जरी की सजावट होनी चाहिए, जिससे आपका लुक शाही लगेगा।
इसे सफेद या क्रीम रंग की पैंट के साथ पहनें, ताकि आपका लुक और भी खास लगे।
इस तरह की शर्ट और पैंट का मेल न केवल आपको आकर्षक दिखाएगा, बल्कि आपको पूरे समय आरामदायक भी महसूस होगा।
#3
कुर्ता-पायजामा
कुर्ता-पायजामा हमेशा से ही पारंपरिक अवसरों पर पहने जाने वाले कपड़ों में शामिल रहा है। इसमें आप किसी भी रंग का कुर्ता चुन सकते हैं ।
हालांकि, पायजामा सफेद होना चाहिए, ताकि दोनों का मेल अच्छा लगे। कुर्ते पर हल्की कढ़ाई या प्रिंट हो तो यह और भी आकर्षक लगेगा।
इस तरह का परिधान न केवल आपको पारंपरिक दिखाएगा, बल्कि नाचने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप पूरे समय आरामदायक महसूस करेंगे।
#4
नेहरू जैकेट और धोती
नेहरू जैकेट के साथ धोती एक बेहतरीन मेल हो सकता है, जो आपको एक शाही अंदाज देगा। नेहरू जैकेट चुनते समय ध्यान रखें कि उसकी फिटिंग सही हो, ताकि वह आपके शरीर पर अच्छे से बैठे।
इसके साथ सफेद या क्रीम रंग की धोती पहनी जा सकती है, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।
इस तरह का परिधान न केवल आपको आकर्षक दिखाएगा, बल्कि नाचने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप पूरे समय आरामदायक महसूस करेंगे।
#5
पठानी सूट
पठानी सूट एक ऐसा परिधान है, जो हर उम्र के पुरुषों पर अच्छा लगता है। इसमें आपको सफेद या क्रीम रंग का पठानी कुर्ता-पायजामा पहनना चाहिए और उसके ऊपर एक मैचिंग जैकेट शामिल करें।
इसके साथ पारंपरिक जूतियां पहनकर अपना लुक पूरा करें। इस तरह का परिधान न केवल आपको पारंपरिक दिखाएगा, बल्कि स्टाइलिश भी लगेगा।
इन सभी विकल्पों से आप अपनी डांडिया नाइट को यादगार बना सकते हैं और पारंपरिक परिधानों में छा सकते हैं।