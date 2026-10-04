नवरात्रि: डांडिया नाइट के लिए पुरुष चुन सकते हैं ये 5 पारंपरिक परिधान, दिखेंगे आकर्षक

नेहरू जैकेट के साथ धोती एक बेहतरीन मेल हो सकता है, जो आपको एक शाही अंदाज देगा। नेहरू जैकेट चुनते समय ध्यान रखें कि उसकी फिटिंग सही हो, ताकि वह आपके शरीर पर अच्छे से बैठे।

इसके साथ सफेद या क्रीम रंग की धोती पहनी जा सकती है, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

इस तरह का परिधान न केवल आपको आकर्षक दिखाएगा, बल्कि नाचने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप पूरे समय आरामदायक महसूस करेंगे।