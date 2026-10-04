टॉक्सिक रिश्ते से निकलने के लिए आजमाएं ये 5 सरल और प्रभावी तरीके, रहेंगे खुश

टॉक्सिक रिश्ते में अक्सर व्यक्ति की सीमाएं टूट जाती हैं। पहले आपको अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए और उन्हें बनाए रखना चाहिए।

जब आप स्पष्ट रूप से बता देंगे कि आपको क्या सहन्य है और क्या नहीं तो दूसरे व्यक्ति को समझ आ जाएगा कि उनका व्यवहार सही नहीं है।

इसके लिए आपको आत्मविश्वास से काम लेना होगा और किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए। खुद पर विश्वास रखें और अपनी सीमाओं को मजबूती से बनाए रखें।