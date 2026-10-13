मधुमेह के 5 शुरुआती लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है भारी
क्या है खबर?
मधुमेह एक गंभीर बीमारी है। यह खून में शक्कर के स्तर को प्रभावित करता है, जिससे शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर समय रहते इसके लक्षणों को पहचान लिया जाए तो इससे बचाव संभव है। आइए आज हम आपको मधुमेह के 5 शुरुआती लक्षण बताते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। इन लक्षणों को पहचानकर आप समय पर डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।
#1
ज्यादा प्यास लगना और बार-बार पेशाब आना
अगर आपको बिना किसी कारण के ज्यादा प्यास लगने लगे और आपको बार-बार पेशाब जाना पड़े तो यह मधुमेह का शुरुआती लक्षण हो सकता है।
जब खून में शक्कर का स्तर बढ़ जाता है तो गुर्दे इसे बाहर निकालने के लिए पेशाब का सहारा लेते हैं।
इस प्रक्रिया में शरीर से ज्यादा पानी निकल जाता है, जिससे आपको अधिक प्यास लगती है। इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें।
#2
वजन का अचानक घटना
अगर आपका वजन बिना किसी खास कारण के घट रहा है तो यह भी मधुमेह का संकेत हो सकता है।
जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो शक्कर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल नहीं हो पाती और यह शरीर से बाहर नहीं निकलती।
इससे वजन घटता है। इसके अलावा इंसुलिन की कमी से मांसपेशियों और चर्बी की मात्रा भी घटती है। इसलिए अगर आपका वजन अचानक घट रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
#3
आंखों की रोशनी में कमी आना
मधुमेह का एक और शुरुआती लक्षण आंखों की रोशनी में कमी आना हो सकता है।
ज्यादा शक्कर का स्तर आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे देखने में धुंधलापन हो सकता है या फिर पूरी तरह से नजर आना बंद हो सकता है।
इसलिए अगर आपको नजर संबंधी कोई समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें और जांच करवाएं ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।
#4
थकान महसूस होना
अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं और आराम करने पर भी ठीक नहीं हो रही है तो यह भी मधुमेह का संकेत हो सकता है।
ज्यादा शक्कर का स्तर शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं दे पाता, जिससे व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है।
इसके अलावा इंसुलिन की कमी से शरीर की कोशिकाएं शक्कर का सही उपयोग नहीं कर पातीं, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है।
#5
घाव भरने में देरी होना
अगर आपके शरीर पर लगे सामान्य घाव भी जल्दी नहीं भर रहे हैं तो यह भी मधुमेह का एक अहम संकेत हो सकता है।
ज्यादा शक्कर का स्तर खून के प्रवाह को प्रभावित करता है, जिससे घावों को ठीक होने में अधिक समय लग सकता है।
इन सभी लक्षणों पर ध्यान देकर आप समय पर जरूरी कदम उठा सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।