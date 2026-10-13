मधुमेह के 5 शुरुआती लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज करना हो सकता है भारी

अगर आपका वजन बिना किसी खास कारण के घट रहा है तो यह भी मधुमेह का संकेत हो सकता है।

जब शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो शक्कर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल नहीं हो पाती और यह शरीर से बाहर नहीं निकलती।

इससे वजन घटता है। इसके अलावा इंसुलिन की कमी से मांसपेशियों और चर्बी की मात्रा भी घटती है। इसलिए अगर आपका वजन अचानक घट रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।