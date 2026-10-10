अभिजीत दिपके ने हिरासत में लिए जाने के बाद CJP की कमान अजिंक्य शिंदे के हाथ में सौंपी है

कौन हैं अंजिक्य शिंदे, जिन्हें अभिजीत दिपके ने सौंपी CJP की कमान? AAP से है नाता

लेखन आबिद खान 05:51 pm Oct 10, 202605:51 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दिपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके साथ पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास को भी हिरासत में लिया गया। इसके बाद CJP ने दिपके का एक रिकॉर्डेड वीडियो जारी कर बताया कि अब आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे संभालेंगे। दिपके ने लोगों से शिंदे को फॉलो करने की अपील की। आइए जानते हैं शिंदे कौन हैं।