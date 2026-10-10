दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया

अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'यह आपातकाल से भी बुरा है। यह पक्का हो गया है, हम मोदी की पूरी तानाशाही में जी रहे हैं। कॉकरोच जैसे लोगों को उनके विमान से ही गिरफ्तार करना, डर के अभूतपूर्व स्तर को दिखाता है। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि वे चुनाव सिर्फ वोट चोरी कर जीते थे और अब वे लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपनी धोखाधड़ी को बचाने पर आमादा हैं। ज्ञानेश को जाना ही होगा, मोदी को भी जाना होगा।'