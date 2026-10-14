अमेरिका के विदेश मंत्री 5 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं

अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आएंगे, ऊर्जा सहयोग समेत किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

लेखन आबिद खान 11:24 am Oct 14, 202611:24 am

क्या है खबर?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो 17 से 22 अक्टूबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे। इस साल ये उनका दूसरा भारत दौरा है। इस दौरान वे मुंबई और जामनगर का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि वे भारतीय अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ ऊर्जा सहयोग, रणनीतिक संबंध और वाणिज्यिक निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनकी इस यात्रा में उज्बेकिस्तान का दौरा भी शामिल है। आइए दौरे का एजेंडा समझते हैं।