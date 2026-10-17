सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ की कमी पर सरकार को दी चेतावनी, कहा- हम धरने पर बैठेंगे

कोर्ट ने कहा, "अगर अगली तारीख तक काम पूरा नहीं हुआ, तो हम दोनों हाई कोर्ट के मुख्य द्वार पर बैठ जाएंगे और काम पूरा होने तक घर नहीं जाएंगे। हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बनर्जी को भी घर नहीं जाने देंगे।"

कोर्ट ने साफ किया कि वह इस मामले में अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से समन भेजा जाएगा।