दिल्ली मेट्रो बंद करने से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट रविवार को करेगा विशेष सुनवाई

9 अक्टूबर को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा, "हमें मेट्रो वगैरह बंद होने की चिंता है। हमारी चिंता उन सैकड़ों-हजारों यात्रियों को लेकर है जो ग्रेटर नोएडा, साउथ दिल्ली से रोजी-रोटी के लिए आते हैं। सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग शहर के सभी हिस्सों से यात्रा करते हैं। युवा हों या बुजुर्ग, सभी यात्रा करते हैं। यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं का अधिकार है। प्रतिबंध और पूर्ण बंद में अंतर होता है।"