जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा 

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि नई दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन करना जल्दबाजी नहीं है...विरोध प्रदर्शन स्थल ऐसा होना चाहिए जहां उनकी आवाज सुनी जा सके।

इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इसे प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से भी समझना होगा, आप यह कहना चाहते हैं कि जंतर-मंतर सरकारी इमारत के पास है, इसलिए इसे स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम सरकार से इस पर जवाब मांगेंगे। CJI ने कहा कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है।