सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूरी दिल्ली से बैरिकेड हटाए जाएं, इंटरनेट और मेट्रो चालू रखें

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "वे लोगों को ट्रेनों से उठा रहे हैं। 4 किलोमीटर का बैन है। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। आदेश के बावजूद 45 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए।"

एक अन्य वकील ने कहा, "कल मेरे साथ भी बुरा बर्ताव हुआ। कल हालात बहुत ज्यादा खराब थे। किसी को खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी। यह नागरिकों के आंदोलन करने के अधिकार के बारे में है। कल हम पुलिसिया शासन से एक कदम दूर थे।"