मध्य प्रदेश: ग्वालियर में श्रद्धालुओं को बेकाबू ट्रक ने कुचला, 15 की मौत

SP धर्मवीर यादव ने कहा, "ट्रक पुलिस के स्टॉपर तोड़ते हुए मंदिर की दीवार से टकरा गया। इस दौरान मंदिर में प्रवेश कर रहे श्रद्धालु चपेट में आ गए। हादसे में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। ट्रक के बेकाबू होने की वजह और हादसे के अन्य संभावित कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके बाद ही वजह स्पष्ट हो सकेगी।"