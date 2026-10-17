ट्रेवलर करीब 15 फीट गहरी पुलिया में गिर गई

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, कोटा के नजदीक ट्रेवलर पलटने से 8 की मौत

लेखन आबिद खान 09:41 am Oct 17, 202609:41 am

क्या है खबर?

राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां ट्रेवलर पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा आज सुबह करीब 6 बजे सिमलिया थाना क्षेत्र में हुआ। ट्रेवलर एक टोल नाके से पहले पुलिया से 15 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 17 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।