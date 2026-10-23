अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से की मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

लेखन आबिद खान 07:24 pm Oct 23, 202607:24 pm

क्या है खबर?

विदेश मंत्री एस जयशंकर अजरबैजान के दौरे पर हैं। उन्होंने बाकू में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से बातचीत की। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा जयशंकर अपनी अजरबैजानी समकक्ष जेयहुन बायरामोव से भी मिले। इस बैठक में दोनों के बीच कनेक्टिविटी और उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारों समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई। 2018 के बाद ये किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली अजरबैजान यात्रा है।