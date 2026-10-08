ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार तीसरे दिन विपक्ष का प्रदर्शन

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीसरे दिन विपक्ष का प्रदर्शन, राजघाट जा रहे नेता; भारी बल तैनात

लेखन आबिद खान 04:16 pm Oct 08, 202604:16 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR के विरोध में आज लगातार तीसरे दिन विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज INDIA ब्लॉक के सांसदों को लंच पर बुलाया। इसके बाद सभी सांसद राजघाट जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज 300 सांसद साथ हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।