परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में आज पंजाब बंद बुलाया गया है

नशा-विरोधी कार्यकर्ता की हत्या के बाद पंजाब बंद: स्कूल-बाजार नहीं खुले, हाईवे जाम; SHO सस्पेंड

लेखन आबिद खान 03:39 pm Oct 15, 202603:39 pm

क्या है खबर?

नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद पंजाब में स्थिति तनावपूर्ण है। हत्या के विरोध में आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पंजाब बंद बुलाया गया है। राज्य के लगभग सभी बड़े शहरों में इसका असर देखने को मिल रहा है। लुधियाना, पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, मानसा और जालंधर में सभी स्कूल और बाजार बंद रहे। लोगों ने कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत दर्जनों सड़कों पर चक्काजाम कर दिया।