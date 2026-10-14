पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता झोटा की हत्या करने वाले केमिस्ट की संपत्ति पर बुलडोजर चला

झोटा को गोली मारने के बाद आरोपी कुमार फरार हो गया था। पुलिस ने उसे मंगलवार रात को राजस्था के सालासर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, अभी तक उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार तलाशी ले रही थी। मंगलवार को उसका एक साथी गिरफ्तार हुआ था, जिस पर कुमार को भागने में मदद करने का आरोप है।

कुमार की गिरफ्तारी होने तक झोटा के परिवार ने अंतिम संस्कार से मना किया है।