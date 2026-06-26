उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों में आने वाला है मानसून

उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों में आने वाला है मानसून, इस दिन से शुरू होगी बारिश

लेखन गजेंद्र 11:36 am Jun 26, 202611:36 am

क्या है खबर?

दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों में भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए खुशी की खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि मानसून अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पहुंच जाएगा, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। यहां बिहार के रास्ते मानसून प्रवेश करेगा। ऐसे में देवरिया और महाराजगंज में पहले बारिश की संभावना है।