उत्तर प्रदेश समेत इन राज्यों में आने वाला है मानसून, इस दिन से शुरू होगी बारिश
क्या है खबर?
दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों में भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए खुशी की खबर है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि मानसून अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पहुंच जाएगा, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। यहां बिहार के रास्ते मानसून प्रवेश करेगा। ऐसे में देवरिया और महाराजगंज में पहले बारिश की संभावना है।
बारिश
8 दिन की देरी से आ रहा मानसून
मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 28 जून से बारिश शुरू हो जाएगी, जो लगातार 6 दिन तक रुक-रुक कर होती रहेगी। इस बार मानसून अपने निर्धारित समय से 8 दिन देरी से आ रहा है। पहले इसके 21 जून को आने की संभावना थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी लू का दौर जारी है। IMD के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून प्रदेश में प्रवेश करने के उपरान्त तेजी से आगे बढ़ेगा।
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इन राज्यों में भी होगी बारिश
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में 26 से 30 जून तक और पंजाब में 27 और 28 जून को भारी बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अभी मानसून पूर्व बारिश का माहौल है। यहां एक जुलाई के आसपास मानसून पहुंच जाएगा। उत्तराखंड में 27 जून से 1 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 25 और 26 जून कई जगह भारी बारिश का आनुमान है।