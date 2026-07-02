दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई शहरों में पहुंचा मानसून

दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई शहरों में पहुंचा मानसून, मुंबई में रेड अलर्ट जारी

लेखन गजेंद्र 01:38 pm Jul 02, 202601:38 pm

क्या है खबर?

दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई शहरों में आधिकारिक तौर पर मानसून पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा की। इससे राज्यों में पिछले काफी दिनों से चल रही भीषण गर्मी और उमस से निजात मिली। गुरुवार की सुबह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी जिलों में भी बादल जमकर बरसे।