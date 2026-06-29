महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक मराठी भाषा अनिवार्य

आदेश

हर कक्षा के लिए होगी अनिवार्य मराठी परीक्षा

उन्होंने कहा कि हर कक्षा के लिए मराठी परीक्षाएं अवश्य आयोजित की जाएंगी। भूसे ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मराठी शिक्षा बोर्ड को पुनर्जीवित करने की बात कही है। मंत्री ने प्रश्नकाल के दरौान कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से केद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की पाठ्यपुस्तकों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी का विस्तार करने का आग्रह किया है। पहले अन्य शिक्षा बोर्डों की पाठ्यपुस्तकों में छत्रपति शिवाजी को केवल डेढ़ स्तंभ समर्पित थे।