मध्य प्रदेश में OBC को नहीं मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण, हाई कोर्ट ने रोक लगाई

कोर्ट ने OBC आरक्षण को 14 से 27 प्रतिशत करने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि OBC वर्ग 14 प्रतिशत आरक्षण का हकदार है। राज्य सरकार कोर्ट में 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए पर्याप्त आंकड़े भी पेश नहीं कर सकी।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों के फैसलों को भी ध्यान में रखा। इसी आधार पर OBC आरक्षण 27 प्रतिशत करने वाला 2019 का संशोधन रद्द कर दिया गया।