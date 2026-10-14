"देहरादून में छिपी महिला", राहुल गांधी SIR विवाद में किस महिला का जिक्र कर रहे हैं? 

सीमा ने एमटेक की पढ़ाई की है। उनके पास IIT दिल्ली से सूचना सुरक्षा में डॉक्टरेट की उपाधि भी है। वे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) में भी काम कर चुकी हैं।

2025 में प्रतिनियुक्ति पर उन्हें चुनाव आयोग में जिम्मेदारी मिली थी। फिलहाल वे चुनाव आयोग में महानिदेशक (IT) के पद पर कार्यरत हैं।

उन्हें आयोग के डिजिटल और तकनीकी सिस्टम की कमान सौंपी गई है। उन्होंने ECINet के विकास और कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभाई है।