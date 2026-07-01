प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2015 में पाकिस्तान में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी (फाइल तस्वीर)

भारत और पाकिस्तान के 117 लोगों ने मोदी-शहबाज को लिखा पत्र, टकराव खत्म करने की अपील

लेखन गजेंद्र 04:59 pm Jul 01, 202604:59 pm

क्या है खबर?

भारत और पाकिस्तान के 117 लोगों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखकर टकराव को कम करने और रिश्तों को बेहतर बनाने के प्रयास शुरू करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखे पत्र में बातचीत का रास्ता चुनने की अपील है, ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। जिन 117 हस्तियों ने पत्र लिखा है, उसमें दोनों देशों के पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं।