दिल्ली में प्रदर्शनों पर UN की टिप्पणी का भारत ने जवाब दिया है

दिल्ली प्रदर्शनों पर UN की टिप्पणी का भारत ने दिया जवाब, आतंरिक मामलों में दखल बताया

लेखन आबिद खान 09:48 am Oct 11, 202609:48 am

क्या है खबर?

भारत ने दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। सरकार ने संगठन की चिंताओं को 'गलत' बताते हुए उस पर देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि OHCHR को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के काम करने के अपने जनादेश के अनुरूप दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए।