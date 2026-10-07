जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है

जंतर-मंतर जा रहे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, कार्यकर्ताओं का हंगामा

लेखन आबिद खान 07:30 pm Oct 07, 202607:30 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने पहले राहुल को जंतर-मंतर न जाने के लिए मनाया। वे नहीं माने तो उन्हें जबरन बस में बैठा लिया। वहीं, इस दौरान प्रियंका गांधी भी सड़क पर लेट गईं। उन्हें भी पुलिस ने जबरदस्ती हटा दिया।