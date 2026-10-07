जंतर-मंतर जा रहे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, कार्यकर्ताओं का हंगामा
क्या है खबर?
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने पहले राहुल को जंतर-मंतर न जाने के लिए मनाया। वे नहीं माने तो उन्हें जबरन बस में बैठा लिया। वहीं, इस दौरान प्रियंका गांधी भी सड़क पर लेट गईं। उन्हें भी पुलिस ने जबरदस्ती हटा दिया।
FIR
राहुल बोले- मेरा लक्ष्य 100 FIR दर्ज कराना है
राहुल ने आकाशवाणी भवन में धरने को लेकर हुए FIR पर कहा, "मेरे खिलाफ 45 FIR दर्ज हैं। मेरा लक्ष्य 100 है। हम लोगों को बताएंगे कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार एक वैध CEC नहीं हैं। मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश ने लोकतंत्र को नष्ट किया है। जैसा कि मैंने कल कहा था, जिन्होंने यह किया है वे देशद्रोही हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं: ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा।"
ट्विटर पोस्ट
पुलिस ने राहुल को उठाकर वैन में धकेला
#WATCH दिल्ली। CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध कर रहे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। pic.twitter.com/GvRPwY13dm— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026
बयान
प्रियंका बोली- सरकार को हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं
प्रियंका ने कहा, 'इस सरकार को हटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर आप सरकार को नहीं हटाएंगे, तो ये देश खाई में जाएगा। सरकार को संविधान के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये सारे सिद्धांत तोड़ रही है। चुनाव आयोग
देश की जनता के लिए चलता है और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम शांतिपूर्वक जाकर उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इतनी कायर है कि वो जनता की आवाज से डरती है।'
घटनाक्रम
आज क्या-क्या हुआ?
आज लंच के बाद सभी विपक्षी सांसद बस में सवार होकर जंतर मंतर के लिए निकले। पुलिस ने जंतर मंतर पहुंचने से ठीक पहले बसों को रोक लिया।
इसके बाद राहुल और बाकी सांसद बस से नीचे उतर गए। प्रियंका सड़क पर ही लेट गईं। राहुल को कुछ देर तक अधिकारी मनाते रहे इसके बाद उन्हें जबरन बस में बैठा लिया गया।
इस दौरान खूब हंगामा हुआ और कई सांसद बस की छत पर चढ़ गए।
लंच
खड़गे ने विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया था
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज INDIA के सभी सांसदों को लंच पर बुलाया था। दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में सभी सांसद जुटे। इसमें राहुल-प्रियंका भी शामिल हुए। यहीं पर प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।
इसके बाद राहुल ने ऐलान किया कि सभी सांसद जंतर मंतर पर धरने के लिए जा रहे हैं।
इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम कर रखे हैं।
कल का प्रदर्शन
कल आकाशवाणी परिसर में धरने पर बैठे थे राहुल
कल राहुल ने विपक्षी सांसदों के साथ संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च निकाला था।
हालांकि, मार्च के दौरान पुलिस ने नेताओं को रोक लिया था और बसों में बैठाकर ले जा रही थी। इसी दौरान राहुल और प्रियंका बस से उतरकर आकाशवाणी भवन के अंदर चले गए। दोनों परिसर में करीब 8 घंटे तक धरने पर बैठे रहे।
रात 8 बजे पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और 2 घंटे बाद छोड़ दिया।
विवाद
क्या है ज्ञानेश कुमार को लेकर विवाद?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर रिकॉर्ड में कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ फैसले या आदेश दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए।
इसके बाद विपक्ष CEC ज्ञानेश के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग कर रहा है।