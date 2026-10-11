ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कल विपक्ष का मार्च, मुख्य न्यायाधीश से मिलेंगे राहुल गांधी

केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया कहा, 'कांग्रेस उन सभी भारतीयों से अपील करती है, जो लोकतंत्र के अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं। वे दिल्ली में INDIA के बड़े विरोध मार्च में शामिल हों। यह मार्च मोदी-शाह सरकार पर देशभर में 'वोट चोरी' कराने के आरोप के खिलाफ होगा। INDIA के सांसद, नेता, कार्यकर्ता और सभी परेशान नागरिक ज्ञानेश के खिलाफ मार्च निकालेंगे। हमारे वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस संकट में दखल देने के लिए माननीय CJI को ज्ञापन देगा।'