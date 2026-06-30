हरियाणा: अंबाला में 4 साल का बच्चा 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, बचाव अभियान जारी

हादसा

पिता के साथ दादा को नाश्ता देने जा रहा था बच्चा

पुलिस ने बताया कि बच्चा अपने पिता मनजीत के साथ दादा करनैल सिंह को नाश्ता देने जा रहा था। जब उसके पिता और दादा खेत में काम कर रहे थे, तभी निर्भय पास में खेलने लगा। बताया जा रहा है कि बच्चे ने बोरवेल को खुला देखकर उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दिया। हालांकि, बोरवेल के आसपास की जमीन गीली और फिसलन भरी थी। जैसे ही बच्चा अंदर देखने को झुका, उसका संतुलन बिगड़ गया और बोरले में गिर गया।