दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए चुकाने होंगे 1.21 लाख रुपये (फाइल तस्वीर)

दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन के लिए चुकाने होंगे 1.21 लाख रुपये, तारीखें भी फुल

लेखन गजेंद्र 11:22 am Oct 13, 202611:22 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने दिल्ली के जंतर-मंतर की प्रदर्शन स्थल के तौर पर मान्यता खत्म कर दी है और उसकी जगह 3 नए स्थल चिन्हित किए हैं, जिसमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD ग्राउंड शामिल है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता था, लेकिन रामलीला मैदान पर बड़े आयोजन या प्रदर्शन के लिए 1.20 लाख रुपये का शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इसकी बुकिंग दिल्ली नगर निगम (MCD) का बागवानी विभाग करता है।