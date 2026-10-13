दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे CJP के सौरभ दास और आशुतोष रांका हिरासत में लिए गए

घटना का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने लिखा, 'तिरंगा लिए प्रदर्शनकारी आज सुबह-सुबह जंतर-मंतर में घुस गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आशुतोष रांका, सौरव दासस आजिंक्य और टीम के अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया गया है।'

दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर लिखा, 'आप विरोध-प्रदर्शन को खत्म नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी।'

प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर 'इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता जय' के नारे लगाए।