दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे लोग

दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे लोग, सरकार ने 3 नए धरनास्थल बनाए

लेखन गजेंद्र 02:34 pm Oct 12, 202602:34 pm

क्या है खबर?

दिल्ली का जंतर-मंतर अब विरोध-प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थानों को विरोध-प्रदर्शन के निर्धारित स्थलों के रूप में नामित किया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने एक नोटिस जारी कर बताया कि जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की जगह के तौर पर डी-नोटिफाई (मान्यता खत्म) कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया कि नए जगहों पर विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विस्तृत और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) अलग से जारी होगी।