CJP ने 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में 'तिरंगा मार्च' बुलाया है (फाइल तस्वीर)

CJP का कल फिर प्रदर्शन: पुलिस की अनुमति नहीं, दिपके ने लोगों से की ये अपील

लेखन आबिद खान 07:01 pm Oct 15, 202607:01 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। पार्टी ने कल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किया है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने युवाओं, किसानों और आम लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। वहीं, पुलिस ने कहा कि CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर टकराव देखने को मिल सकता है।