CJP बोली- 'तानाशाह' मोदी ने आपातकाल को पीछे छोड़ा, नागरिकों के खिलाफ युद्ध लड़ रही सरकार

आशुतोष ने कहा, "ये साबित हो गया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने खिलाफ बना लिया है। वे पूरी तरह उसे बचाने के लिए खड़े हैं। ये साबित हो या कि तोते की जान पिंजरे में है। हम साफ करना चाहते हैं कि लड़ाई अब शुरू हुई है। मोदी और शाह ने इसे एक युद्ध में बदल दिया।"

आशुतोष ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहा।