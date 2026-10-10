CJP का प्रदर्शन: 35,000 जवान तैनात, 250 ट्रेनें रद्द; 1,000 से ज्यादा हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब तक करीब 1,000 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं।

आधी रात को शाहीन बाग के आसपास के इलाकों से 250 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि 100 से ज्यादा लोग शाहदरा और पूर्वी दिल्ली से हैं।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट के आसपास से भी लोगों को हिरासत में लिया है।