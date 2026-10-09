दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं

26,000 कर्मी तैनात, शराब दुकानें बंद और ट्रेनें रद्द: CJP प्रदर्शन को लेकर छावनी बना दिल्ली

लेखन आबिद खान 11:14 am Oct 09, 202611:14 am

क्या है खबर?

10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। पिछले प्रदर्शन से सबक लेते हुए इस बार पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। सुरक्षा बलों ने अब तक की सबसे बड़ी जमीनी तैनाती की है। पुलिस ने मीडिया के लिए भी चेतावनी जारी की है। होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरे हुए लोगों से दिल्ली आने की वजह पूछी जा रही है। आइए सुरक्षा के इंतजाम समझते हैं।