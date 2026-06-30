आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में तत्काल नहीं मिली जमानत

आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में तत्काल नहीं मिली जमानत, स्वास्थ्य बिगड़ने पर होगा विचार

लेखन गजेंद्र 03:23 pm Jun 30, 202603:23 pm

क्या है खबर?

जोधपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। आसाराम ने 2013 बलात्कार मामले में सजा को बरकरार रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागू की पीठ ने आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा वह राज्य को सुने बिना और स्वास्थ्य स्थिति स्पष्ट न होने तक जमानत नहीं देगी।