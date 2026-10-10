अभिजीत दिपके की मां बोली- सरकार गलत कर रही; पिता ने कहा- शायद लोकतंत्र नहीं बचा

अनीता ने कहा, "उन्होंने बहुत गलत किया है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बलात्कार करने वालों को इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं कर पाते, फिर भी ये युवा देश के लिए काम कर रहे हैं। आप उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? सरकार के लोगों ने गलत काम किया है। वह नौजवान देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। सरकार गलत काम कर रही है। अंबेडकरवादी लोग उन्हें सबक सिखाएंगे और उन्हें उनके कामों का नतीजा दिखाएंगे।"