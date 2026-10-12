एक महीने तक दिल्ली में ही रहेंगे अर्धसैनिक बलों के 20,000 जवान

एक महीने तक दिल्ली में ही रहेंगे अर्धसैनिक बलों के 20,000 जवान, गृह मंत्रालय का फैसला

लेखन भारत शर्मा 07:12 pm Oct 12, 202607:12 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा सुरक्षा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में तैनात लगभग अर्धसैनिक बलों (CAPF) की लगभग 200 कंपनियों के 20,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती को अगले एक महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। ये जवान राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवंबर के मध्य तक दिल्ली और उसकी सीमाओं पर मुस्तैद रहेंगे।