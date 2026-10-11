सलमान खान के यूट्यूब चैनल का कंटेंट (तस्वीर: एक्स)

सलमान खान के यूट्यूब चैनल पर क्या होगा खास? बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षा का पाठ

लेखन सयाली 03:56 pm Oct 11, 202603:56 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान दशकों से फिल्मों में तो अपना जलवा दिखाते ही आए हैं। अब वो यूट्यूब पर भी धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। 9 अक्टूबर को सलमान ने अपना यूट्यूब चैनल लाॅन्च किया था, जिसके कंटेंट को लेकर उनके प्रशंसकों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अब अभिनेता ने खुद खुलासा किया है कि उनका चैनल बच्चों के लिए है। उनके मुताबिक, उनका चैनल वो नहीं है, जिसकी उनके प्रशंसक उम्मीद कर रहे थे।