इमरान खान को मिले निर्वासन नोटिस का उनकी आने वाली फिल्म पर क्या होगा असर? 

सूत्र ने आगे कहा, "नेटफ्लिक्स ने अभी तक रिलीज की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए इसे आगे खिसकाने के बारे में सोचा जा रहा है। टीम यह जाने बिना कोई कैंपेन शुरू नहीं करना चाहती कि इमरान से जुड़ी स्थिति आगे क्या मोड़ लेती है।"

जानकारी के मुताबिक, फिलहाल अभिनेता की टीम FRRO नोटिस के खिलाफ एक याचिका दायर कर रही है। 10 अक्टूबर को इमरान अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे।