इमरान खान के समर्थन में उतरीं किरण राव

आमिर खान के भांजे इमरान खान के बचाव में उतरीं किरण राव- वाह, अब मुंबई पुलिस?

लेखन नेहा शर्मा 10:24 am Oct 16, 202610:24 am

क्या है खबर?

आमिर खान की पूर्व पत्नी और फिल्ममेकर किरण राव ने अभिनेता इमरान खान के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है, जिन्हें मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड धारक इमरान को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के कारण यह नोटिस जारी किया गया है। किरण ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है।