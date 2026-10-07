विद्या बालन-आर बाल्की का 17 साल बाद बड़ी तैयारी, बायोपिक नहीं; ला रहे अनोखी कहानी

लेखन नेहा शर्मा 05:44 pm Oct 07, 202605:44 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री विद्या बालन जल्द ही एक नई तमिल फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसे लेकर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था। अफवाहें थीं कि विद्या किसी मशहूर गायिका की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, फिल्म निर्देशक आर बाल्की ने इन सभी खबरों को खारिज करते हुए बड़ा खुलासा किया है। बाल्की ने स्पष्ट किया कि ये फिल्म किसी भी दिग्गज गायिका की बायोपिक नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अनोखी और नई कहानी है।