रजनीकांत की 'जेलर 2' का प्रमोशन होगा जरा हटके, 3 घंटे दर्शकों से रूबरू होंगे थलाइवा

'जेलर 2' की रिलीज के लिहाज से, यह इंटरव्यू रजनीकांत के फैंस के लिए काफी खास और निर्माताओं के लिए फायदेमंद साबित होने की उम्मीद है।

इससे पहले, सुपरस्टार ने 2018 में आखिरी बार फिल्म '2.0' के लिए एक लंबा टीवी इंटरव्यू दिया था।

फिल्म में सूर्या, विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती भी अहम किरदारों में शामिल हैं। वहीं, मोहनलाल और शिव राजकुमार ने कैमियाे किया है। यह 15 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है।