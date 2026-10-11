रजनीकांत की 'जेलर 2' का धमाकेदार आगाज, 24 घंटे में एडवांस बुकिंग 20 करोड़ के पार

'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग भारत में 10 अक्टूबर से शुरू हुई। कुछ विदेशी बाजारों में ये एक दिन पहले ही खुल चुकी थी।

केरल में बुकिंग 11 अक्टूबर की सुबह शुरू हुई। अलग-अलग समय पर शुरुआत के बावजूद फिल्म की प्री-सेल्स को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।

11 अक्टूबर की सुबह तक फिल्म का दुनियाभर में एडवांस बुकिंग कलेक्शन 20 करोड़ के पार पहुंच गया। विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई हुई, जहां अकेले लगभग 16-17 करोड़ के टिकट बिक गए।