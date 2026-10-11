रजनीकांत की 'जेलर 2' का धमाकेदार आगाज, 24 घंटे में एडवांस बुकिंग 20 करोड़ के पार
क्या है खबर?
सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाना शुरू कर दिया है। दुनियाभर में एडवांस बुकिंग शुरू होते ही महज 24 घंटे के भीतर फिल्म ने 20 करोड़ रुपये से अधिक का प्री-सेल्स बिजनेस कर लिया है। रिलीज में अभी चार दिन बाकी हैं और एडवांस बुकिंग की इस तूफानी रफ्तार को देखकर माना जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान रचेगी।
कमाई
पहले ही दिन पार किया 20 करोड़ का आंकड़ा
'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग भारत में 10 अक्टूबर से शुरू हुई। कुछ विदेशी बाजारों में ये एक दिन पहले ही खुल चुकी थी।
केरल में बुकिंग 11 अक्टूबर की सुबह शुरू हुई। अलग-अलग समय पर शुरुआत के बावजूद फिल्म की प्री-सेल्स को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।
11 अक्टूबर की सुबह तक फिल्म का दुनियाभर में एडवांस बुकिंग कलेक्शन 20 करोड़ के पार पहुंच गया। विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई हुई, जहां अकेले लगभग 16-17 करोड़ के टिकट बिक गए।
एडवांस बुकिंग
सिर्फ एक शहर से 1.63 करोड़
भारत के सभी राज्यों में बुकिंग पूरी तरह न खुलने के बाद भी रजनीकांत की 'जेलर 2' ने एक ही दिन में देश में 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली।
इसमें से 3.53 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार सिर्फ पहले दिन की एडवांस बुकिंग से आया है।
भारत में हुई कुल एडवांस बिक्री में अकेले तमिलनाडु का हिस्सा लगभग 90 फीसदी रहा, जिसमें से सिर्फ चेन्नई शहर से 1.63 करोड़ रुपये की टिकटें बिकीं।
स्टारकास्ट
'जेलर 2' में दिखेगी सितारों की फौज
रजनीकांत की फिल्में पैन-इंडिया न होकर भी दक्षिण भारत के बाहर अच्छा कारोबार करती हैं, लेकिन 'जेलर 2' में अन्य भाषाओं के बड़े सितारों की मौजूदगी इसे असली पैन-इंडिया फिल्म बना सकती है।
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राम्या कृष्णन और योगी बाबू मुख्य भूमिकाओं में हैं, वहीं विद्या बालन भी अहम भूमिका निभाएंगी।
ममूटी और शिव राजकुमार के कैमियो के अलावा ऋतिक रोशन के भी एक खास सीन में होने की चर्चा है।