विद्या बालन दक्षिण भारतीय फिल्मों को मानती हैं 'ज्यादा पुरुषवादी', बदलाव की करती हैं उम्मीद

विद्या ने कहा, "हिंदी सिनेमा में भी हमें महिलाओं पर केंद्रित फिल्में उतनी देखने को नहीं मिलतीं। मुझे उम्मीद है कि हम एक बार फिर ऐसे दौर में पहुंचेंगे, जहां महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों की भरमार हो। सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं, बल्कि सभी भाषाओं में।"

उनके मुताबिक, महिलाओं की ऐसी कई दिलचस्प कहानियां हैं, जिन्हें बड़े पर्दे पर दर्शाया जाना चाहिए। 'जेलर 2' में विद्या ने कांता कल्पक की भूमिका निभाई है, जिससे वह बहुत खुश हैं।